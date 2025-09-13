In seinen ersten 3 Jahren als Profi wurde Fabio Püntener vom Pech verfolgt. Angefangen hatte es in Nove Mesto mit einer Corona-Infektion: «Die folgenden Rennen waren damit auch dahin. Und als ich wieder bereit war, fing ich mir erneut eine Erkältung ein. Als ich wieder trainieren konnte, verletzte ich mich am Knie. Als das wieder gut war, prellte ich mir bei einem Sturz eine Rippe», schildert Püntener.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Cross-Country-Rennen der Männer an der Mountainbike-WM in Crans-Montana sehen Sie am Sonntag ab 13:00 Uhr live auf SRF info oder im Stream mit Ticker.

In ähnlichem Stil ging es beim Urner weiter. Neben 2 Schlüsselbeinbrüchen wurde er im Training noch von einem Auto angefahren. Als Konsequenz der nicht enden wollenden Abfolge von Negativ-Ereignissen musste Püntener von immer weiter hinten starten, bis hin zur Startnummer 80.

Physis als Grundlage

In dieser Saison folgte dann aber der definitive Durchbruch. Dank 3 Podestplätzen ist er als Fünfter im Gesamtweltcup derzeit der am besten klassierte Schweizer. Wobei die Erfolge nicht ganz aus dem Nichts kamen: In den Leistungstests im März habe Püntener einen Allzeit-Rekord aufgestellt – besser als Nino Schurter in seinen besten Jahren,