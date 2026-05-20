Der zehnfache Weltmeister und Weltcup-Rekordsieger Nino Schurter wird neuer Mountainbike-Experte bei SRF und ergänzt das Mountainbike-Team. Seinen ersten Einsatz hat der 40-jährige Bündner am 12. Juni 2026 am Mountainbike-Weltcup im österreichischen Leogang – ab 17.25 Uhr live auf SRF zwei.

Im September 2025 trat Nino Schurter nach dem Heimrennen in Lenzerheide GR als einer der erfolgreichsten Mountainbikefahrer aller Zeiten zurück. Nun wird Schurter neuer Mountainbike-Experte bei SRF.

Zehnfacher Weltmeister und Weltcup-Rekordsieger

Nino Schurter ist zehnfacher Weltmeister, Olympiasieger 2016 in Rio de Janeiro sowie Olympiazweiter (2012, London) und -dritter (2008, Peking). Er gewann neun Mal den Gesamtweltcup und ist mit 36 Weltcupsiegen zudem Rekordsieger im Cross-Country. Seinen ersten Einsatz als SRF-Experte hat der 40-jährige Bündner am 12. Juni 2026 am Mountainbike-Weltcup im österreichischen Saalfelden/Leogang – live zu sehen ab 17.25 Uhr auf SRF zwei.

«Der Mountainbike-Sport ist auch nach meinem Rücktritt vom Profisport meine grosse Leidenschaft», sagt Nino Schurter: «Ich freue mich sehr darauf, als SRF-Experte den Zuschauerinnen und Zuschauern meine Erfahrung und Leidenschaft für diese tolle Sportart weitergeben zu dürfen. Es ist eine spannende Aufgabe, die Rennen nun aus einer anderen Perspektive am Mikrofon begleiten zu können.»

«Spannende Einblicke für unser Publikum »

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF: «Es freut mich sehr, dass eine der grössten Figuren des Schweizer Sports unser Expertenteam verstärkt. Nino Schurter hat alles gewonnen, was es im Mountainbike-Sport zu gewinnen gibt und ist nach wie vor nah am Geschehen dran. Er wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit seinem fundierten Fachwissen und seiner Erfahrung neue Perspektiven und spannende Einblicke bieten.»

Nino Schurter ergänzt das Mountainbike-Team von SRF Sport um die Kommentatoren Men Marugg und Adrian Arnet sowie die Experten Thomas Frischknecht und Emilie Siegenthaler.

Erster Einsatz von Nino Schurter am Mountainbike-Weltcup

Vom 11. bis 14. Juni 2026 findet der Mountainbike-Weltcup im österreichischen Leogang statt. Am Freitag, 12. Juni zeigt SRF die Short-Track-Wettkämpfe. Die Cross-Country-Rennen können am Sonntag, 14. Juni, ab 11:50 Uhr ebenfalls auf SRF zwei verfolgt werden. Nino Schurter kommt bei diesen Rennen zu seiner Premiere als SRF-Mountainbike-Experte. Adrian Arnet begleitet die Übertragungen am Mikrofon. Vor Ort ist Men Marugg um die Stimmen der Athletinnen und Athleten besorgt.

Alle Weltcup-Rennen live bei SRF

SRF zeigt alle Weltcup-Rennen der Saison live und überträgt auch den Heim-Weltcup in Lenzerheide GR vom Freitag, 19. Juni 2026, ab 17:50 Uhr live im TV. Die Europameisterschaften, die ab Ende Juli im Tessin stattfinden, sowie die Weltmeisterschaften Ende August in Italien können ebenfalls bei SRF live verfolgt werden.