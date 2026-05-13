Mountainbike-Legende Nino Schurter feiert wenige Monate nach seinem Rücktritt einen runden Geburtstag. Der 40-Jährige erzählt, wie er die Zeit nach dem Spitzensport erlebt.

Zehn Weltmeistertitel, 36 Weltcupsiege (Rekord) und der Olympiasieg von 2016 zieren das imposante Palmarès von Nino Schurter. Seit letztem Herbst geniesst er das Leben ohne Wettkampfdruck. «Ich nehme mir bewusst mehr Zeit, um mit meiner Tochter Dinge erleben zu können», sagt Schurter, der letztes Jahr Vater eines Knaben wurde.

Den Weltcup-Zirkus vermisst der Bündner nicht. Als Teilzeitathlet nimmt Schurter dafür an Gravelrennen teil. «Ich halte mich immer noch fit und trainiere etwa 15 Stunden wöchentlich», so der Schweizer Sportler des Jahres 2018.

Die Zahl 40 macht ihm nicht zu schaffen. «Das ist noch jung», sagt er lachend. Sein biologisches Alter liess Schurter vor rund einem Jahr bestimmen. Es lag bei 32.

Beim Team Scott-Sram, das sein Vorbild Thomas Frischknecht führt, ist Schurter nach wie vor stark involviert. Er kümmert sich um Wünsche der Sponsoren und reist dafür auch mal in die USA. Zudem hat Schurter die Firma GOATtrails gegründet, welche Mountainbike-Strecken baut.