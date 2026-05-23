Nicole Koller fährt beim Short Track der Frauen in Nove Mesto als Dritte auf das Podest.

Alessandra Keller und Jolanda Neff räumen sich 2 Runden vor Schluss gegenseitig ab.

Auch im Rennen der Männer gibt es einen Schweizer Podestplatz zu bejubeln: Dario Lillo wird Dritter.

Auch bei der 2. Station der Saison im Mountainbike-Weltcup hat es eine Schweizerin im Short Track auf das Podest geschafft. Nicole Koller wurde in Nove Mesto Dritte. Die 29-Jährige musste sich im tschechischen Mountainbike-Mekka im Sprint des Kurzformats nur Puck Pieterse (NED) und Laura Stigger (AUT) geschlagen geben. Mit Sina Frei (5.), der Zweifachsiegerin von Yongpyong (KOR), und Ronja Blöchlinger (6.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 6. Frei verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung.

Jolanda Neff und die Short-Track-Weltmeisterin Alessandra Keller, die wie Pieterse vor drei Wochen auf einen Start beim Saisonauftakt in Südkorea verzichtet hatte, konnten sturzbedingt nicht in die Entscheidung um die Podestplätze eingreifen. Beide kamen zu Beginn der zweitletzten Runde zu Fall. Keller, die hart in eine Bande prallte, setzte das Rennen in der Folge nicht fort, Neff rollte als 33. im Ziel ein.

Lillo wieder stark

Auch im Rennen der Männer gab es für das Schweizer Team Grund zum Jubeln: Dario Lillo bestätigte seine tolle Frühform aus Südkorea (zweimal in den ersten 3) und fuhr wie Koller als Dritter auf das Podest. Er musste sich im Schlussspurt nur Mathis Azzaro (FRA) und Allrounder Tom Pidcock (GBR) geschlagen geben. Die weiteren Schweizer landeten ausserhalb der Top Ten.