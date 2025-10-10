Im letzten Short-Track-Rennen der Saison fährt Ronja Blöchlinger als Dritte auf das Podest.

Bei den Männern verpasst Lars Forster das Podium um wenige Sekunden.

Zum Auftakt des Weltcups in Mont-Sainte-Anne (CAN) wissen die Schweizer Mountainbikerinnen zu überzeugen. Allen voran Ronja Blöchlinger, die im letzten Short-Track-Rennen der Saison auf den 3. Rang fuhr. Den Sieg sicherte sich überlegen, mit 18 Sekunden Vorsprung, die Schwedin Jenny Rissveds. Bereits zum vierten Mal in Serie triumphierte sie im Short Track. Das Podest komplettierte Evie Richards (GBR).

Alessandra Keller, die sich vor wenigen Wochen zur Weltmeisterin im Short Track gekürt hatte, klassierte sich auf dem vierten Platz. Mit Sina Frei (6.), Jolanda Neff (7.), Nicole Koller (9.) und Linda Indergand (10.) fuhren insgesamt sechs Schweizerinnen in die Top 10.

Forster «nur» Vierter

Bei den Männern reichte es knapp nicht für ein Schweizer Podium: Lars Forster konnte im Schlusssprint nicht mehr zusetzen und musste sich mit Platz 4 begnügen, 5 Sekunden hinter der Siegerzeit. Diese stellte der Franzose Luca Martin auf. Er setzte sich vor Charlie Aldridge (GBR) und Adrien Boichis (FRA) durch.

Mit Vital Albin (9.) schaffte es ein zweiter Schweizer in die Top 10.