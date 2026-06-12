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Short-Track-Rennen in Leogang Frei triumphiert im Schlamm – auch Keller auf dem Podest

12.06.2026, 18:17

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Sina Frei hat ihren herausragenden Saisonstart mit ihrem 3. Saisonsieg eindrücklich bestätigt und ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter ausgebaut. Die 28-Jährige setzte sich im österreichischen Leogang 4 Sekunden vor der Schwedin Jenny Rissveds durch. Auf der letzten Runde konnte sich die Schweizerin im «Rock Garden» entscheidend absetzen.

Hinter Rissveds machten Alessandra Keller und Nicole Koller das hervorragende Schweizer Teamergebnis perfekt. Keller fuhr als 3. des Spitzen-Trios 3 Sekunden hinter der Schwedin ins Ziel und damit aufs Podest. Koller konnte sich derweil vom Rest des Feldes absetzen und fuhr mit 19 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Ronja Blöchlinger (13.) und Gina Caluori (16.) schafften es ebenfalls in die Top 20, während Jolanda Neff mit Schlussrang 26 vorliebnehmen musste.

Mountainbike-Weltcup in Leogang

SRF zwei, sportlive, 12.6.2026, 17:20 Uhr ; 

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