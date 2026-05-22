Nach dem erfolgreichen Start in Südkorea sollen für die Schweizer Mountainbiker auch in Tschechien Top-Resultate her.

Der Auftakt in die Mountainbike-Saison in Südkorea verkam vor zwei Wochen zu Schweizer Festspielen. In 3 der 4 Rennen triumphierten Schweizer Athleten. Kein Wunder, können sie die Rennen im tschechischen Nove Mesto kaum erwarten.

«Es ist mega schön, hier im Leader-Jersey starten zu dürfen», sagt etwa Sina Frei. Die 28-Jährige hatte in Südkorea sowohl im Cross Country als auch im Short Track triumphiert. Diese Erfolge gäben ihr einen «Extra-Energieschub», um auch in Tschechien erfolgreich zu performen.

Als ich klein war, habe ich die Rennen im Fernsehen geschaut.

Ähnlich klingt es bei Dario Lillo, auch wenn der Aufsteiger die Erwartungen gleichzeitig etwas dämpft. «Ich bin in die Saison gegangen mit dem Ziel, möglichst viele Top-10-Platzierungen zu erreichen. Wenn mir das gelingt, ist es immer noch ein Erfolg», so der 24-Jährige, der in Südkorea das Cross-Country-Rennen gewonnen hatte.

Prestigeträchtiger Weltcuport

Dass Nove Mesto nicht einfach irgendeine Weltcup-Station ist, ist allenthalben zu vernehmen. «Für mich war es das erste internationale Rennen überhaupt, ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort», schwärmt Frei. Und Lillo erzählt: «Als ich klein war, habe ich die Rennen im Fernsehen geschaut. Jetzt stehe ich hier in der Elite-Kategorie selbst am Start.» Für Lillo ist es der 2. Auftritt beim prestigeträchtigen Weltcup-Halt.

Über weit mehr Nove-Mesto-Erfahrung verfügt Jolanda Neff. Die Rheintalerin war bereits bei der ersten Austragung 2011 als Juniorin mit dabei. «Seither war ich jedes Jahr hier, ich habe keine Ausgabe verpasst. Es gefällt mir extrem gut, es ist eine coole Strecke», freut sich die Routinière auf ihren Einsatz.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Mountainbike-Rennen aus Nove Mesto am Wochenende live bei SRF: Samstag: 11:20 Uhr: Short Track Frauen

12:10 Uhr: Short Track Männer Sonntag: 12:00 Uhr: Cross Country Frauen

15:00 Uhr: Cross Country Männer

Mit Rang 8 beim Cross-Country-Saisonauftakt konnte Neff zuletzt Selbstvertrauen tanken. Auch im Training drehte sie gemäss eigenen Aussagen an den richtigen Schrauben. «Ich habe einen guten Trainingsblock hinter mir, auch das Wetter hat jüngst mitgemacht. Es ist supercool, die Saison jetzt in Europa zu lancieren», blickt Neff freudig auf das Wochenende voraus.