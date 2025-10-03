Alessandra Keller fährt beim Short-Track-Rennen in Lake Placid (USA) als 3. aufs Podest.

Der Sieg geht an die Schwedin Jenny Rissveds vor der Britin Evie Richards.

Bei den Männern triumphiert Lokalmatador Christopher Blevins, Dario Lillo (4.) wird bester Schweizer.

Alessandra Keller hat bei der zweitletzten Station im Mountainbike-Weltcup ihre starke Form einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Short-Track-Weltmeisterin musste sich in Lake Placid nur Jenny Rissveds und Evie Richards geschlagen geben. Die Schwedin griff auf der letzten der 9 Runden entscheidend an und distanzierte ihre Konkurrentinnen um 2 respektive 5 Sekunden.

Die Britin hat ihren Vorsprung im Short-Track-Klassement damit ausgebaut und geht mit einem komfortablen Polster von 150 Punkten auf Keller und deren 160 auf Rissveds ins letzte Weltcup-Wochenende in Mont Sainte-Anne. Im Südosten Kanadas reicht ihr damit ein 8. Rang zum erstmaligen Triumph in der Short-Track-Wertung.

7 Schweizerinnen in den Top 20

Aus Schweizer Sicht überzeugte neben Keller auch Nicole Koller. Die 28-Jährige fuhr 4 Sekunden hinter ihrer Landsfrau auf Rang 4. Sina Frei (8.), Linda Indergand (15.), Ginia Caluori (18.), Ronja Blöchlinger (19.) und Noëlle Buri (20.) schafften den Sprung in die Top 20 ebenfalls. Jolanda Neff kam nicht auf Touren und beendete das Rennen auf Platz 25.

Heimsieg für Blevins

Bei den Männern verpasste Dario Lillo das Podest im US-Bundesstaat New York als bester Schweizer nur knapp. Der St. Galler verlor als bester Swiss-Cycling-Athlet erst auf der Schlussrunde den Kontakt zur Spitze und fuhr auf den starken 4. Schlussrang.

Der Tagessieg ging in einem spannenden Dreier-Schlusssprint derweil an den Lokalmatadoren Christopher Blevins. Der 27-Jährige setzte sich knapp vor den beiden Franzosen Adrien Boichis und Mathis Azzaro durch. Blevins konnte seine Führung im Gesamtweltcup dank dem Heimsieg weiter ausbauen und sicherte sich vorzeitig den Triumph in der Short-Track-Wertung.

Hinter Lillo rundeten Marcel Guerrini (8.), Timon Rüegg (10.), Luca Schätti (11.), Lars Forster (12.) und Vital Albin (19.) das starke Schweizer Teamergebnis ab. Fabio Püntener – seinerseits bester Schweizer im Gesamtweltcup – musste sich mit Schlussrang 27 begnügen.

Mountainbike in Lake Placid