Jenny Rissveds (SWE) feiert beim Weltcup in Lake Placid (USA) im Cross Country einen überlegenen Sieg.

Alessandra Keller fährt als beste Schweizerin auf den 5. Rang.

Bei den Männern triumphiert Lokalmatador Christopher Blevins. Fabio Püntener (5.) verpasst das Podest knapp.

Ginge es nach Jenny Rissveds, dürfte die Mountainbike-Saison wohl gerne noch etwas länger dauern. Die Schwedin, in Lake Placid bereits am Freitag Siegerin im Short Track, triumphierte zwei Tage später bei pittoresken Bedingungen auch im Cross Country.

Es war ein einsames Rennen, das die Weltmeisterin von Crans-Montana im Bundesstaat New York ablieferte. Bereits in der ersten von sieben Runden verabschiedete sich Rissveds von der Konkurrenz und baute ihren Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus, der am Ende satte 2:16 Minuten betrug. Zuletzt hatte 2014 im Weltcup eine Fahrerin mit solch einem grossen Abstand gewonnen.

Mit ihrem dritten Saisonsieg vertagte Rissveds die Entscheidung im Gesamtweltcup auf das Finale am nächsten Wochenende. Die Neuseeländerin Samara Maxwell, die in der ersten Saisonhälfte konstant auf das Podest gefahren ist, führt indes nach wie vor mit grossem Vorsprung und lässt sich kaum mehr einholen.

Keller beste Schweizerin

Spannender war beim zweitletzten Weltcup-Rennen der Saison der Kampf um die weiteren Podestplätze. In diesem war lange auch Alessandra Keller (5.) vertreten, ehe die Nidwaldnerin in der sechsten Runde abreissen musste. Schliesslich belegten Evie Richards (GBR) und Weltcupleaderin Maxwell (NZL) die weiteren Positionen auf dem Treppchen.

Das Schweizer Team-Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen. Unweit hinter Keller klassierten sich Ronja Blöchlinger (7.), Sina Frei (8.), Ginia Caluori (10.), Jolanda Neff (11.) und Nicole Koller (13.).

Blevins' totaler Triumph

Im Rennen der Männer kam es wie schon am Freitag zu einem packenden Zweikampf zwischen Lokalmatador Christopher Blevins und dem Franzosen Adrien Boichis. Auch über die olympische Distanz hiess der Sieger Blevins, der sich damit vorzeitig den Triumph im Gesamtweltcup sicherte. Platz 3 belegte mit zwei Sekunden Rückstand Boichis' Landsmann Mathis Azzaro.

Lange durften auch Fabio Püntener und Marcel Guerrini mit einem Podestplatz liebäugeln. Das Schweizer Duo war bis zu Beginn der letzten Runde in der achtköpfigen Spitzengruppe unterwegs, ehe es dem Tempodiktat von Blevins nicht mehr folgen konnte. Am Ende resultierten die Ränge 6 und 7. Auf Sieger Blevins fehlten 13 respektive 26 Sekunden.

So geht's weiter

Eine Weltcup-Station steht in dieser Saison noch auf dem Programm. Im kanadischen Mont Sainte-Anne finden am kommenden Wochenende je ein Short-Track- und ein Cross-Country-Rennen statt. Alle Wettkämpfe sehen Sie live bei SRF.

Mountainbike in Lake Placid