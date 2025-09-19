Ronja Blöchlinger fährt beim Heimweltcup in Lenzerheide auf das Short-Track-Podest.

Die Ostschweizerin muss sich nur Jenny Rissveds und Evie Richards geschlagen geben.

Bei den Männern verpassen die Schweizer die Top 3.

Ronja Blöchlinger sorgte in den Short-Track-Rennen etwas überraschend für das beste Schweizer Ergebnis. Die 24-jährige Ostschweizerin setzte sich im Vierersprint um den letzten Podestplatz gegen Landsfrau Nicole Koller, Samara Maxwell (NZL) und Weltmeisterin Alessandra Keller durch. Es ist der 2. Short-Track-Podestplatz für Blöchlinger, die sich insbesondere in den Anstiegen angriffig zeigte.

Vorne spielten Evie Richards (GBR) und insbesondere Jenny Rissveds (SWE) mit der Konkurrenz. Das Duo zog jeweils gegen Ende einer Runde davon, nur um die Verfolgerinnen wieder aufschliessen zu lassen. In der zweitletzten der neun Runden erhöhten sie das Tempo, zuletzt liess Rissveds – scheinbar mit Leichtigkeit – auch Richards stehen.

Französischer Doppelsieg

Über elf Runden dauerte das Rennen der Männer. Die Schweizer fuhren der Spitze allerdings immer ein wenig hinterher. Die Spitzengruppe jeweils im Blick, konnten Vital Albin, Luca Schätti und Co. mit der französisch-deutschen Übermacht zuletzt nicht ganz mithalten.

Mit 11 Sekunden Rückstand auf das Podest wurde Schätti als 9. bester Vertreter der Gastgebernation, Albin belegte Rang 11, Marcel Guerrini wurde 15.

Den Sieg sicherte sich der Franzose Victor Koretzky im Zweiersprint vor seinem Landsmann und Teamkollegen Adrien Boichis. Der Däne Simon Andreassen verhinderte gegen Luca Martin gerade noch einen französischen «Sweep» und wurde 3.

Schurter nimmt's gemütlich

Nino Schurter zählte von Beginn weg nicht zu den Fahrern mit Podestpotenzial. Der 39-Jährige liess sich stattdessen im letzten Short-Track-Rennen seiner Karriere vom Publikum feiern. Mit 18:38 Minuten Rückstand (bei einer Siegerzeit von 21:28) belegte er den 38. und letzten Platz.