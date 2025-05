Legende: Beendet den Giro nicht Juan Ayuso. Imago/Sirotti

Juan Ayuso stieg in der 18. Giro-Etappe am Auffahrtstag rund 110 km vor dem Ziel in Cesano Maderno vom Rad und gab das Rennen auf. Der 22-Jährige wurde kurz vor dem Start in der Nähe des Auges von einer Biene gestochen. Seine Sicht wurde durch die Schwellung stark beeinträchtigt.

Ayuso hatte die Italien-Rundfahrt als Leader des Teams UAE Emirates in Angriff genommen und lag auch lange gut im Rennen – wenn auch hinter Teamkollege Isaac del Toro. Die 7. Etappe konnte er gewinnen. Zwei Tage später erlitt er bei einem Sturz allerdings eine Knieverletzung.

Einbruch am Dienstag

In der Etappe vom Dienstag brach Ayuso ein und verlor über 14 Minuten auf den Tagessieger. Zum Zeitpunkt seiner Aufgabe war er in der Gesamtwertung nur noch 26. mit einem Rückstand von 49 Minuten auf del Toro. Letztes Jahr hatte er wegen einer Covid-Erkrankung bereits die Tour de France nicht zu Ende fahren können.