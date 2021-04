Legende: Wieder im Sattel Fabio Jakobsen. imago images

Vor 8 Monaten war nicht einmal sicher, ob Fabio Jakobsen die nächste Nacht überstehen würde. In einem polnischen Krankenhaus lag der Niederländer damals, nach einem der fürchterlichsten Stürze in der Geschichte seines Sports an der Polen-Rundfahrt. Mit schwersten Kopfverletzungen, entstelltem Gesicht, nur noch einem einzigen Zahn im Mund. «In dieser dunklen Phase hatte ich Angst, nicht zu überleben», sagte er.

Dass Jakobsen nun bei der Türkei-Rundfahrt sein Comeback feiert, kommt einem Wunder gleich. Und ist für ihn selbst das grösste Geschenk. «Ich habe ein Ziel erreicht, indem ich wieder fahren kann. Das nächste Ziel wird sein, wieder jubelnd die Arme heben zu können.»

Es war sehr berührend zu hören, wie glücklich sie sind, mich wieder zu sehen und dass sie mir alles Gute wünschten.

Auf der aufwühlenden Reise hat das gesamte Quick-Step-Team den Topsprinter begleitet. «Deshalb war es in den vergangenen Tagen eine ganz besondere emotionale Stimmung». Auf der 1. Etappe hatte Jakobsen auch mit anderen Fahrern schöne Erlebnisse. «Es war sehr berührend zu hören, wie glücklich sie sind, mich wieder zu sehen und dass sie mir alles Gute wünschten.»