Legende: Gezeichnet Einmal mehr bedeutet für Primoz Roglic ein Sturz das Tour-Aus. imago images/Sirotti

Primoz Roglic wird die Tour de France nicht zu Ende fahren. Wie der deutsche Rennstall Red-Bull-Bora-hansgrohe mitteilte, tritt der Kapitän aufgrund der Blessuren von seinem schweren Sturz am Vortag nicht mehr zur 13. Etappe der Frankreich-Rundfahrt an. Die Hoffnungen auf einen Podiumsplatz sind damit endgültig dahin.

«Primoz Roglic wurde nach der gestrigen Etappe und auch heute Morgen von unserem medizinischen Team sorgfältig untersucht. Es wurde entschieden, dass er heute nicht starten wird, um sich auf die kommenden Ziele zu konzentrieren», hiess es in einer Team-Mitteilung. Angaben über die Schwere der Verletzungen machte das Team nicht.

An der Tour vom Pech verfolgt

Der Slowene war durch den Sturz auf der 12. Etappe in der Gesamtwertung mit 4:42 Rückstand auf Rang 6 zurückgefallen und hatte damit bereits nur noch geringe Chancen auf einen Podestplatz. Der 34-Jährige, bereits auf der 11. Etappe in einer Abfahrt weggerutscht, kam am Donnerstag 12 km vor dem Ziel bei einem Massensturz zu Fall und verlor fast zweieinhalb Minuten. Mit blutender Schulter und gezeichnetem Helm rollte er sichtlich angeschlagen ins Ziel.

Roglic beendet damit zum dritten Mal eine Frankreich-Rundfahrt nicht. Bereits 2021 und 2022 hatte jeweils ein Sturz seinen vorzeitigen Ausstieg bedeutet.