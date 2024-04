Nur 28 Tage nach ihrem schlimmen Sturz an der Flandern-Rundfahrt tritt Marlen Reusser bereits wieder in der World Tour an. Die 32-Jährige, die sich in Belgien einen Kiefer- und doppelten Gehörgang-Bruch sowie erhebliche Zahnschäden zugezogen hatte, bestreitet ab Sonntag die Vuelta, wie sie am Donnerstag bekanntgab.

«Team, Management, Medien – alle haben nach meinem Sturz gesagt: Marlen ist out, sie kann nicht starten. Nur ich sagte: Leute, abwarten!», so Reusser gegenüber SRF. Sie fühle sich sogar so stark, um aufs Gesamtklassement fahren zu können. Allerdings habe sie diese Ambition noch nicht mit ihrem Team SD Worx abgesprochen, in dem weitere Anwärterinnen auf die Gesamtwertung engagiert sind.

01:13 Video «Die Antwort auf den Belastungstest ìst: Ja!» Aus Sport-Clip vom 25.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Vom «perfekten Winter» zum «jämmerlichen Frühling»

Als Grund für ihr rasches Comeback nannte Reusser ihren «perfekten Winter», in dem sie Grundsubstanz habe aufbauen können. «Das erlaubt mir jetzt eher, Lücken zu haben.» Unter anderem zeigte sie ihre Form im Februar mit dem Gesamtsieg an der Valencia-Rundfahrt. Dann hätten eine Corona-Erkrankung und der Sturz in Flandern aber für einen «jämmerlichen Frühling» gesorgt.

In den kommenden drei Monaten sei aber alles möglich, zeigte sich Reusser optimistisch. An der Zielsetzung Olympia-Gold habe sich nichts geändert.

02:31 Video Archiv: Marlen Reusser liefert ein Gesundheits-Update Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Fünf Etappenrennen vor Olympia

Der Rennkalender der Bernerin ist bereits wieder voll: Nach der 8 Teilstücke umfassenden Vuelta will Reusser im Baskenland und in Burgos zwei weitere Etappenrennen bestreiten. «Dann geht's auf den Bernina ins Höhentraining für die Olympia-Vorbereitung». Vor Paris stehen noch die Tour de Suisse (Juni) und der Giro d'Italia (Juli) an.

Von Flüssignahrung zu überkochten Teigwaren

Ihre Zahnschäden, die erst in den letzten Tagen in Angriff genommen werden konnten, hätten ihr vor allem das Essen und Schlafen erschwert, so Reusser weiter. Zunächst habe sie sich von Smoothies ernährt, für leichtes Kauen seien Brot ohne Kruste oder überkochte Teigwaren in Frage gekommen.

Ärgerlich sei insbesondere gewesen, dass sie sich nachts häufig selbst geweckt habe, indem sie im Schlaf die Zähne zusammengebissen habe. Von den 9 betroffenen Zähnen weisen laut ihren Worten 2 erhebliche Schäden auf.