2 neue Corona-Fälle am Giro – Rundfahrt geht weiter

Legende: Sie sprinten auch am Dienstag wieder Die Fahrer am Giro d'Italia. Keystone

Giro d'Italia: Trotz Corona-Fällen fortgeführt

Beim 103. Giro d'Italia der Radprofis hat es 2 weitere positive Corona-Tests gegeben. Dennoch wird die 3-wöchige Rundfahrt am Dienstag in die 16. Etappe von Udine nach San Daniele del Friuli (226 km) starten. Die Organisatoren teilten am Dienstag mit, dass der Sprinter Fernando Gaviria des Teams UAE Emirates sowie ein Mitarbeiter des Rennstalls AG2R La Mondiale positiv auf das Virus getestet wurden. Insgesamt seien 492 Tests durchgeführt worden. Vor einer Woche hatten sich die Teams Mitchelton-Scott und Jumbo-Visma wegen Corona-Fällen zurückgezogen.