Legende: Hielt Sabrina Custodia da Silva in Schach Flurina Rigling auf dem Weg zu WM-Gold. Imago/SW Pix

Wieder Gold für Rigling zum WM-Abschluss

Zum Abschluss der Bahn-WM in Rio de Janeiro hat Flurina Rigling das Ausscheidungsrennen gewonnen. Die Zürcher Para-Cyclerin sicherte sich damit ihre dritte Goldmedaille an den Titelkämpfen. Zuvor hatte Rigling ihren ersten WM-Titel im Scratch und im Sprint sowie Silber im Zeitfahren gewonnen. Im Ausscheidungsrennen setzte sich die 29-Jährige souverän gegen die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva durch. Das neue Format ersetzte an dieser WM die traditionelle Einzelverfolgung.