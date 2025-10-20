 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport 3. WM-Gold für Para-Cyclerin Rigling

20.10.2025, 09:08

Legende: Hielt Sabrina Custodia da Silva in Schach Flurina Rigling auf dem Weg zu WM-Gold. Imago/SW Pix

Wieder Gold für Rigling zum WM-Abschluss

Zum Abschluss der Bahn-WM in Rio de Janeiro hat Flurina Rigling das Ausscheidungsrennen gewonnen. Die Zürcher Para-Cyclerin sicherte sich damit ihre dritte Goldmedaille an den Titelkämpfen. Zuvor hatte Rigling ihren ersten WM-Titel im Scratch und im Sprint sowie Silber im Zeitfahren gewonnen. Im Ausscheidungsrennen setzte sich die 29-Jährige souverän gegen die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva durch. Das neue Format ersetzte an dieser WM die traditionelle Einzelverfolgung.

