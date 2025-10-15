Legende: Müssen sich wohl einen neuen Job suchen Die Fahrer des Arkéa-B&B-Teams. Imago/Presse Sports

Kein Sponsor für Arkéa-B&B Hotels

Das World-Tour-Team Arkéa-B&B-Hotels muss wohl den Betrieb einstellen. Die bretonische Equipe reichte für die Saison 2026 kein Lizenzgesuch beim Weltverband UCI ein, wie Generalmanager Emmanuel Hubert bestätigte. Hintergrund ist der Rückzug der bisherigen Sponsoren Arkéa (Finanzunternehmen) und B&B Hotels (Hotelkette) per Ende Jahr. Insgesamt stehen 150 Jobs auf dem Spiel. Arkéa betreibt vier Equipen (Männer, Frauen, zwei Nachwuchsteams). Zu den bekanntesten Fahrern gehören Arnaud Démare (FRA), der seine Karriere allerdings beendet, der Tour-de-Suisse-Zweite Kévin Vauquelin (FRA) oder Cristian Rodriguez (ESP).