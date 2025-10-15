 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Radsport Arkéa-Team steht vor der Auflösung

15.10.2025, 12:34

Teilen
Das Arkéa-B&B-Team
Legende: Müssen sich wohl einen neuen Job suchen Die Fahrer des Arkéa-B&B-Teams. Imago/Presse Sports

Kein Sponsor für Arkéa-B&B Hotels

Das World-Tour-Team Arkéa-B&B-Hotels muss wohl den Betrieb einstellen. Die bretonische Equipe reichte für die Saison 2026 kein Lizenzgesuch beim Weltverband UCI ein, wie Generalmanager Emmanuel Hubert bestätigte. Hintergrund ist der Rückzug der bisherigen Sponsoren Arkéa (Finanzunternehmen) und B&B Hotels (Hotelkette) per Ende Jahr. Insgesamt stehen 150 Jobs auf dem Spiel. Arkéa betreibt vier Equipen (Männer, Frauen, zwei Nachwuchsteams). Zu den bekanntesten Fahrern gehören Arnaud Démare (FRA), der seine Karriere allerdings beendet, der Tour-de-Suisse-Zweite Kévin Vauquelin (FRA) oder Cristian Rodriguez (ESP).

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)