Reusser beim Giro del Veneto auf Rang 2

Zum Saisonabschluss hat die Schweizer Radrennfahrerin Marlen Reusser noch einmal eine Spitzenleistung gezeigt. Beim Eintagesrennen Giro del Veneto in Norditalien belegte die 34-jährige Bernerin den 2. Platz. Die Tour-de-Suisse-Siegerin und Zeitfahr-Welt- und Europameisterin musste sich auf den 116 km von Vicenza nach Verona einzig der Italienerin Silvia Persico um 29 Sekunden geschlagen geben.

Kein Sponsor für Arkéa-B&B Hotels

Das World-Tour-Team Arkéa-B&B-Hotels muss wohl den Betrieb einstellen. Die bretonische Equipe reichte für die Saison 2026 kein Lizenzgesuch beim Weltverband UCI ein, wie Generalmanager Emmanuel Hubert bestätigte. Hintergrund ist der Rückzug der bisherigen Sponsoren Arkéa (Finanzunternehmen) und B&B Hotels (Hotelkette) per Ende Jahr. Insgesamt stehen 150 Jobs auf dem Spiel. Arkéa betreibt vier Equipen (Männer, Frauen, zwei Nachwuchsteams). Zu den bekanntesten Fahrern gehören Arnaud Démare (FRA), der seine Karriere allerdings beendet, der Tour-de-Suisse-Zweite Kévin Vauquelin (FRA) oder Cristian Rodriguez (ESP).