Legende: Wuchs in Santiago de Chile über sich hinaus Jasmin Liechti. imago images/Sirotti

Liechti stellt an WM neuen Schweizer Rekord auf

An den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile hat sich Jasmin Liechti in der Einzelverfolgung auf Platz 10 eingereiht. Die 23-jährige Bernerin benötigte für die 4000 m 4:37,616 Minuten. Sie verbesserte ihren im vergangenen Februar anlässlich der EM in Belgien aufgestellten Schweizer Rekord um etwas über vier Sekunden. Derweil belegte Aline Seitz im Omnium Platz 12. Die Aargauerin liess im olympischen Vierkampf unter anderen die Vertreterinnen der starken Bahnrad-Nationen Australien, Deutschland, Italien und Neuseeland hinter sich.