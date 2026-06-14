BMX: Aeberhard siegt schon wieder

BMX-Racing-Athlet Loris Aeberhard schaffte am Samstag mit seinem ersten Weltcup-Erfolg im niederländischen Papendal einen persönlichen Meilenstein. Am 2. Renntag doppelte der Berner prompt nach. Früh im Final setzte er sich an die Spitze und liess sich in der Folge nicht mehr bedrängen. Mit 2 Siegen innert 24 Stunden hat sich Aeberhard, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag feiert, vorzeitig selbst beschenkt. Schwester Nadine Aeberhard schrammte hingegen wie schon am Vortag beim Sieg der britischen Weltmeisterin Beth Shriever als 4. am Podest vorbei. Olympia-Medaillengewinnerin Zoé Claessens folgte an 7. Stelle.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Del Toro holt Gesamtsieg

Mexikos grosse Radsport-Hoffnung Isaac del Toro hat auf der letzten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes den bis anhin überraschenden australischen Leader Luke Tuckwell dank einem Solo-Sieg noch abgefangen. Der 22-Jährige triumphierte am Sonntag auf der abschliessenden schweren Bergetappe auf dem Plateau de Solaison und trat damit die Nachfolge seines Teamkollegen Tadej Pogacar an. Der slowenische Topstar der UAE-Mannschaft fehlte diesmal beim traditionellen Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, er fährt ab Mittwoch die Tour de Suisse. Del Toro, der Pogacars wichtigster Helfer bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Frankreich-Rundfahrt werden soll, hatte bereits die vorletzte Etappe am Samstag gewonnen. Frankreichs 19-jähriges Wunderkind Paul Seixas musste die Tour nach seinem schweren Sturz vom Samstag derweil abbrechen.