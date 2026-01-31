Legende: Erster Sieg einer Gesamtwertung Jan Christen (Archivbild). imago images/frontalvision.com

Christen schnappt Voisard Gesamtsieg weg

Jan Christen gewann die 5. und letzte Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie, nach 164 km solo. Mit seinem 6. Profisieg sicherte sich der 21-jährige Aargauer vom Team UAE Emirates erstmals in seiner Karriere eine Gesamtwertung. Im Klassement machte er einen Sprung von Rang 14 an die Spitze und lag 15 Sekunden vor Sergio Higuita (COL). Yannis Voisard klassierte sich in der Endabrechnung auf Position 6.

Rüegg auf Rang 7

Noemi Rüegg beendete in Australien das Great Ocean Race auf Platz 7. Sie erreichte das Ziel in Geelong zeitgleich mit der Siegerin Ally Wollaston (NZL). Bereits zum Saisonauftakt hatte Rüegg mit dem Sieg bei der Tour Down Under ihre starke Frühform demonstriert.

Neff an der Radquer-WM auf Platz 6

Jolanda Neff fuhr an der Radquer-WM in Hulst (NED) wie bei ihrer Premiere vor 7 Jahren auf Platz 6. Die Mountainbike-Olympiasiegerin von Tokio war von Beginn weg vorne dabei und lange Teil jener fünf- bis sechsköpfigen Gruppe, welche um den Gewinn der Bronzemedaille kämpfte. Am Ende setzt sich ein niederländisches Trio durch, Lucinda Brand siegte vor Ceylin del Carmen Alvarado und Puck Pieterse.