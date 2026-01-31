Legende: Erster Sieg einer Gesamtwertung Jan Christen (Archivbild). imago images/frontalvision.com

Jan Christen schnappt Voisard Gesamtsieg weg

Der Schweizer Jan Christen gewann die fünfte und letzte Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie. Mit seinem sechsten Profisieg sicherte sich der 21-jährige Aargauer vom Team UAE Emirates auch die Gesamtwertung. Christen kam nach 164 km solo ins Ziel. Im Gesamtklassement machte Christen einen Sprung von Rang 14 an die Spitze. Am Ende lag er 15 Sekunden vor dem Kolumbianer Sergio Higuita und feierte zum ersten Mal in seiner Karriere den Gewinn einer Gesamtwertung. Christens Landsmann Yannis Voisard klassierte sich in der Endabrechnung auf Position 6. Vor der Schlussetappe hatte der 27-Jährige das Gesamtklassement noch angeführt.

Noemi Rüegg auf Rang 7

Die Schweizer Radfahrerin Noemi Rüegg hat in Australien das Great Ocean Race, benannt nach dem australischen Radsport-Helden Cadel Evans, auf Platz 7 beendet. Rüegg erreichte das Ziel in Geelong zeitgleich mit der Siegerin Ally Wollaston aus Neuseeland. Bereits zum Saisonauftakt hatte Rüegg mit dem Sieg bei der Tour Down Under ihre starke Frühform demonstriert.