Christen jubelt nur kurz

Jan Christen belegte in der Europe Tour beim Eintagesrennen «Clasica Jaen» im spanischen Ubeda zunächst den 3. Rang, wurde danach allerdings disqualifiziert. Der Schweizer drängte im Endspurt Maxim van Gils in die Bande, worauf der Belgier stürzte. Van Gils blieb lange am Boden, schaffte es nach Angaben des Teams aber eigenständig zum Mannschafts-Bus.

UAE Tour: Milan stürzt, Dillier auf Rang 6

Zum Auftakt der 8. Ausgabe der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der italienische Sprint-Star Jonathan Milan einen bitteren Beginn erlebt. Bei der verkürzten 1. Etappe stürzte der Fahrer des Lidl-Teams etwa einen Kilometer vor dem Ziel und verpasste als einer der Favoriten den Tagessieg. Nach 118 Kilometern siegte überraschend der 22-jährige Isaac del Toro (MEX). Als bester Schweizer kam Silvan Dillier auf Rang 6 ins Ziel.

Italienisches Talent verstorben

Der italienische Nachwuchsprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.