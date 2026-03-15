Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Isaac del Toro. Getty Images/Tim de Waele

Tirreno-Adriatico an Del Toro

Das mexikanische Ausnahmetalent Isaac del Toro hat nach dem Triumph bei der UAE-Tour beim Tirreno-Adriatico seinen zweiten Rundfahrt-Sieg der Saison gefeiert. Auf der letzten Etappe des «Rennens zwischen den Meeren» nach San Benedetto del Tronto kam Del Toro zwar mehr als zwei Minuten nach Sieger Jonathan Milan ins Ziel. Da der 22-Jährige aber durch einen Sturz aufgehalten worden war, bekam er dieselbe Zeit. In der Gesamtwertung lag er am Ende 40 Sekunden vor dem US-Amerikaner Matteo Jorgenson. Der Italiener Giulio Pellizzari wurde mit zwei weiteren Sekunden Rückstand Dritter. Als bester Schweizer klassierte sich Jan Christen auf dem 32. Rang.

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Paris-Nizza: Vingegaard mit Kampfansage

Jonas Vingegaard hat Paris-Nizza souverän gewonnen. Der zweifache Sieger der Tour de France feierte einen erfolgreichen Saison-Einstieg und sendete ein klares Signal an Rivale Tadej Pogacar. Neben dem Gelben Trikot gewann Vingegaard, der in der letzten Etappe hinter Lenny Martinez (FRA) auf Rang 2 fuhr, auch die Bergwertung und die Punktewertung. Der Rückstand des Gesamtzweiten Daniel Martinez (COL) auf Vingegaard betrug am Ende 4:23 Minuten.

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