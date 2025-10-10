Legende: Darum geht es auch 2026 Die Jagd nach diesem Pokal beginnt im kommenden Jahr nicht am Mittelmeer, sondern am Schwarzen Meer. Keystone/LUCA ZENNARO

Giro-Startschuss fällt in Bulgarien

Der Giro d'Italia startet im kommenden Jahr in Bulgarien. Das bestätigte Urbano Cairo, Eigentümer und Präsident von Giro-Veranstalter RCS Sport, am Freitag. Die Italien-Rundfahrt der Radprofis (9. bis 29. Mai 2026) beginnt damit zum 16. Mal in ihrer Geschichte im Ausland. Erst in diesem Jahr war der Giro in Albanien gestartet. «Diese grossen Starts im Ausland haben positive Auswirkungen, sowohl in den Ländern, in denen wir starten, als auch für die Italiener, die neue Gebiete entdecken. Der Giro ist ein Botschafter des Sports in der Welt», sagte Cairo am Rande des Festival dello Sport in Trient. Genaue Details sind noch nicht bekannt. Bulgariens Tourismusminister Miroslaw Borschosch hatte aber bereits im August von drei Etappen im Land am Schwarzen Meer zum Start der Rundfahrt gesprochen.