Legende: Gezeichnet Adam Yates nach dem Massensturz auf der 2. Etape. imago images/La Presse

Nach Soler und Vine muss auch Yates aufgeben

Adam Yates ist am Sonntag nicht mehr zur 3. Etappe des Giro d'Italia angetreten. Der Brite, Zwillingsbruder des Vorjahressiegers Simon Yates, war am Samstag in einen Massensturz verwickelt und zog sich dabei schwere Schürfwunden, eine Schnittverletzung am linken Ohr und eine Gehirnerschütterung zu. Es ist bereits die dritte Aufgabe im Team UAE Emirates. Marc Soler (Beckenbruch) und Jay Vine (Ellbogenfraktur) waren am Samstag ebenfalls Opfer des Massensturzes geworden. Damit ist das Team UAE Emirates mit dem Schweizer Jan Christen nur noch mit einem Quartett vertreten, bevor der Giro-Tross nach 3 Tagen in Bulgarien überhaupt nach Italien übersiedelt.

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