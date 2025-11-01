 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport Dreifacher Tour-de-Suisse-Sieger beendet Karriere

01.11.2025, 14:53

Radfahrer im gelben Trikot mit jubelnden Fans und Flagge.
Legende: Hat genug vom Profi-Leben Rui Costa. Keystone/DenisEmery

Rui Costa hängt das Rad an den Nagel

Rui Costa, der dreifache Gesamtsieger der Tour de Suisse und Strassen-Weltmeister im Jahr 2013, tritt zurück. Dies vermeldete der 39-jährige Portugiese per Instagram. Costa feierte in seiner Karriere 33 Siege. «Ich bin gesegnet, meinen Traum gelebt zu haben, gewonnen zu haben, hingefallen und wieder aufgestanden zu sein und meinen Schutzengel immer bei mir gehabt zu haben, bei jeder Kurve auf der Strasse», betonte er. «Ich danke allen Teams, die Teil dieser Reise waren, und der Nationalmannschaft – es war eine grosse Ehre, unsere Flagge in alle Ecken der Welt zu tragen.»

