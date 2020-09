Legende: Unter Doping-Verdacht Das Team Arkéa-Samsic an der Tour de France. Keystone

Dopingverdacht: Quintana-Team nimmt Stellung

Vergangenen Mittwoch wurden in Méribel im Rahmen der Tour de France die Hotelzimmer von Sportlern der französischen Equipe Arkéa-Samsic kontrolliert. Dies bestätigte Team-Manager Emmanuel Hubert am Dienstagmorgen. Die Aktion habe «eine sehr geringe Zahl von Fahrern» und deren direktes Umfeld betroffen, sagte Hubert. Namen von Akteuren des Teams von Captain Nairo Quintana nannte er nicht. Französische Medien hatten zuvor berichtet, dass zwei Menschen in Polizeigewahrsam genommen wurden, weil zahlreiche Medikamente und in dem Zusammenhang auch Hinweise auf Doping entdeckt worden waren. Die Staatsanwaltschaft in Marseille prüft nun in Vorermittlungen, ob an den Vorwürfen etwas dran ist.