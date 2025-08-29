Legende: Stürzte im Training schwer Chris Froome. imago images/Sirotti

Froome im Spital

Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist nach seinem Trainingsunfall mit zahlreichen Knochenbrüchen erfolgreich operiert worden. Wie sein Rennstall Israel Premier Tech mitteilte, sei der Eingriff «wie geplant» verlaufen. Der 40-jährige Brite hatte bei dem Crash in Südfrankreich am Mittwoch einen Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch erlitten. Er war per Helikopter ins Krankenhaus von Toulon eingeliefert worden. Froome sei guter Dinge und dankbar «für die hervorragende medizinische Betreuung» sowie die grosse Anteilnahme. Über den genauen Unfallhergang sind nähere Einzelheiten nicht bekannt.