News aus dem Radsport Frauen-Vierer in WM-Teamverfolgung auf Rang 6

24.10.2025, 07:13

Radfahrer in Helmen bei Indoor-Bahnradrennen.
Legende: Starke Zeit, keine Medaille Der Schweizer Bahnvierer. imago images/frontalvision.com

An den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile hat der Schweizer Frauen-Vierer die Mannschaftsverfolgung auf Platz 6 beendet. In der Hauptrunde benötigten Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz für die 4000 Meter lange Strecke 4:18,266 Minuten – und damit rund neun Zehntel mehr als der direkte Konkurrent aus Japan. Das Quartett von Swiss Cycling war um zwei Hundertstel langsamer als in der Qualifikation, fuhr aber trotzdem die drittbeste Zeit eines Schweizer Frauen-Vierers in der Geschichte heraus.

