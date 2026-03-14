Legende: Musste vor seinem Sieg nur wenige Kilometer abspulen Dorian Godon. imago images/Belga

Paris-Nizza: Verkürzte Etappe an Godon

Dorian Godon hat die stark verkürzte 7. Etappe von Paris-Nizza gewonnen. Der Fahrer des Teams Ineos Grenadiers setzte sich nach nur 47 km im Sprint durch. Der französische Meister liess den Eritreer Biniam Girmay und den Niederländer Cees Bol knapp hinter sich. Ursprünglich hätte das Teilstück in Auron auf 1600 Metern Höhe enden sollen. Wegen Schneefalls strichen die Organisatoren diese Ankunft jedoch bereits am Freitag aus dem Programm. Am Samstagmorgen wurde die Strecke wegen Starkregen nochmals reduziert. In der Gesamtwertung bleibt der Däne Jonas Vingegaard vor der Schlussetappe nach Nizza klar in Führung.

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Tirreno-Adriatico: Del Toro baut Führung aus

Isaac del Toro hat die vorletzte Etappe von Tirreno-Adriatico gewonnen und steht vor dem Gesamtsieg beim «Rennen zwischen den Meeren». Der 22-jährige Mexikaner vom Team UAE Emirates-XRG attackierte am Schlussanstieg der Königsetappe spät und baute mit seinem Sieg seine Gesamtführung aus. Del Toro geht mit 42 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Pellizzari in den letzten Abschnitt, auf dem eine Sprintankunft zu erwarten ist.

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