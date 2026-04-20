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News aus dem Radsport Hirschi kommt bei Sturz am Gold Race glimpflich davon

20.04.2026, 14:17

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Radfahrer in Rennbekleidung bei einem Event.
Legende: Dürfte in Kürze wieder auf dem Rad anzutreffen sein Marc Hirschi. imago images/Sirotti

Hirschi nur «geringfügig» verletzt

Marc Hirschi ist bei seinem Sturz am Gold Race am Sonntag glimpflich davongekommen. Der Tudor-Fahrer erlitt eine kleine Schnittwunde am linken Knie, die lediglich mit Klebestreifen behandelt werden musste. Ausserdem zog er sich Prellungen und oberflächliche Schürfwunden an der linken Schulter, dem linken Unterarm sowie an der rechten Hand zu. Die Verletzungen werden als «geringfügig» eingestuft, schrieb Tudor in einer Medienmitteilung. Hirschi dürfte also nicht allzu lange ausfallen.

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