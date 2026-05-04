Legende: Kann die «Grande Boucle» kaum erwarten Paul Seixas. Pim Waslander/Soccrates/Getty Images

Seixas will sich «Kindheitstraum» erfüllen

Keine Angst vor der grössten Bühne: Das französische Toptalent Paul Seixas will im Sommer erstmals an der Tour de France teilnehmen. Das bestätigte der erst 19-Jährige in einem Video, das sein Team Decathlon – CMA CGM veröffentlichte. Die Tour startet am 4. Juli in Barcelona. «Es ist mein Kindheitstraum, etwas, das ich mir oft vorgestellt habe, und jetzt ist er zum Greifen nah», erklärte Seixas – und lancierte gleich eine Kampfansage an Tadej Pogacar & Co: «Es entspricht nicht meiner Mentalität oder meiner Vision vom Radsport, bei der Tour de France nur an den Start zu gehen, um Erfahrung zu sammeln. Ich bin erst 19, aber das Alter ist weder ein Hindernis noch eine Ausrede.»