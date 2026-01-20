Legende: Starker Saisonstart Mauro Schmid. Con Chronis / Getty Images

Schmid im Prolog 6.

Mauro Schmid ist gut in die neue Radsaison gestartet. Der Zürcher belegte im Prolog der Tour Down Under in Australien Platz 6. Beim Auftakt der zur World Tour zählenden sechstägigen Rundfahrt büsste Schmid auf einer 3,6 Kilometer langen Schleife in Adelaide viereinhalb Sekunden auf den Schnellsten Samuel Watson ein. Der Brite hatte im vergangenen April bereits den Prolog der Tour de Romandie in Saint-Imier gewonnen. Im Süden Australiens setzte sich Watson mit 59 Hundertsteln Vorsprung vor seinem Landsmann Ethan Vernon durch. Der zweite Schweizer Teilnehmer, der Berner Oberländer Joel Suter, fand sich im Klassement mit 13 Sekunden Rückstand auf Platz 46 wieder.

Resultate