UAE Tour: Milan stürzt, Dillier auf Rang 6

Zum Auftakt der 8. Ausgabe der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der italienische Sprint-Star Jonathan Milan einen bitteren Beginn erlebt. Bei der verkürzten 1. Etappe stürzte der zweifache Tour-de-France-Etappensieger des Lidl-Teams etwa einen Kilometer vor dem Ziel und verpasste als einer der Favoriten den Tagessieg. Der 25-Jährige stieg danach zumindest wieder aufs Rad. Nach 118 Kilometern siegte überraschend der 22-jährige Isaac del Toro (MEX) vor Cees Bol (NED) und Antonio Tiberi (ITA). Als bester Schweizer kam Silvan Dillier auf Rang 6 ins Ziel.

Italienisches Talent verstorben

Der italienische Nachwuchsprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt. Laut Informationen von Gazzetta dello Sport ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Fahrers nicht mehr gerettet werden.