Bei Bidon-Würfen wird nicht mehr so hart durchgegriffen

Der viel diskutierte Ausschluss von Michael Schär bei der Flandern-Rundfahrt hat Folgen. Aufgrund der Proteste vieler Berufskollegen entschied der Internationale Radsport-Verband, die Sanktionen für das Wegwerfen von Bidons und Trinkflaschen ausserhalb der dafür designierten Zonen etwas zu entschärfen. Neu wird ein Fahrer nicht mehr beim ersten Vergehen mit dem Ausschluss (Eintages-Rennen) oder 30 Sekunden Zeitzuschlag (Etappenrennen) bestraft, sondern erst beim zweiten Mal. Die Regel war am 1. April eingeführt worden.

Nibali verletzt sich im Tessin

Vincenzo Nibali droht den Giro d'Italia zu verpassen. Der zweifache Sieger der Italien-Rundfahrt verletzte sich bei einem Sturz in seiner Wahlheimat im Tessin am rechten Handgelenk. Abklärungen im Spital ergaben beim 36-jährigen Italiener ein gebrochenes Handgelenk. Nibali wird gemäss Mitteilung seines Teams Trek-Segafredo am Donnerstag operiert. Erst nach der Operation könne über die Ausfallzeit spekuliert und ein Reha-Plan erstellt werden. Ursprünglich wollte Nibali kommende Woche die Tour of the Alps und den Giro (ab 8. Mai) fahren.