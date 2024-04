Per E-Mail teilen

Legende: Gezeichnet Primoz Roglic. IMAGO / Sirotti

Roglic muss passen

Nach seinen Stürzen bei der Baskenlandrundfahrt ist die Klassikersaison für Primoz Roglic beendet. Wie sein Team am Freitag bekannt gab, wird der Slowene von Bora-hansgrohe nicht bei den traditionsreichen Eintages-Rennen Flèche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich an den Start gehen. Der Giro-Sieger will kommende Woche aber das Training auf dem Rad wieder aufnehmen. Roglic war auf der dritten und vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt jeweils gestürzt. Während sich bei dem schweren Massensturz auf dem vierten Teilstück unter anderem seine beiden Rivalen, der Toursieger Jonas Vingegaard und Ex-Weltmeister Remco Evenepoel, schwer verletzten, blieb Roglic immerhin von Knochenbrüchen verschont.