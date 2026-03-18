Legende: Setzt sich solo durch Tom Pidcock. Imago/Sirotti

150 Jahre Mailand-Turin: Pidcock siegt

Beim 150-Jahr-Jubiläum von Mailand-Turin, dem ältesten Eintagesrennens der Welt, ging Tom Pidcock vom Schweizer Team Pinarello Q36.5 als Sieger hervor. Der zweifache Mountainbike-Olympiasieger setzte sich auf der 174 km langen Strecke vom Mailänder Vorort Rho zur Superga-Wallfahrtskirche oberhalb von Turin als Solist durch. Als bester Schweizer belegte Jan Christen mit 44 Sekunden Rückstand den 11. Rang. Mit seinem zweiten Saisonsieg bewies Pidcock, dass er für den am Samstag anstehenden Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo bereit ist. Dort wird der slowenische Überflieger Tadej Pogacar erneut versuchen, das erste der fünf Monumente des Jahres erstmals zu gewinnen.

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