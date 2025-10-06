Israel-Premier Tech zieht Konsequenzen
Das World-Tour-Team Israel Premier Tech wird zukünftig unter neuem Namen an den Start gehen. Die Equipe werde sich «von seiner israelischen Identität lösen» und sich neu positionieren, teilte der Rennstall mit. Der kanadisch-israelische Mitbesitzer Sylvan Adams werde sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza waren in den vergangenen Monaten Stimmen laut geworden, die einen Rückzug des Teams forderten. Der Rennstall durfte «aus Sicherheitsgründen» zuletzt nicht am Giro dell'Emilia teilnehmen und war bei der Vuelta Ziel pro-palästinensischer Proteste gewesen, die letzte Etappe musste abgebrochen werden.