 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Radsport Premier-Tech-Equipe streicht «Israel» aus seinem Namen

06.10.2025, 17:22

Teilen
Fünf Radfahrer auf dem Podium
Legende: Dieses Bild wird es nicht mehr geben Israel-Premier Tech bei der Teampräsentation vor der Deutschland Tour, Imago/Mathias Wjst

Israel-Premier Tech zieht Konsequenzen

Das World-Tour-Team Israel Premier Tech wird zukünftig unter neuem Namen an den Start gehen. Die Equipe werde sich «von seiner israelischen Identität lösen» und sich neu positionieren, teilte der Rennstall mit. Der kanadisch-israelische Mitbesitzer Sylvan Adams werde sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza waren in den vergangenen Monaten Stimmen laut geworden, die einen Rückzug des Teams forderten. Der Rennstall durfte «aus Sicherheitsgründen» zuletzt nicht am Giro dell'Emilia teilnehmen und war bei der Vuelta Ziel pro-palästinensischer Proteste gewesen, die letzte Etappe musste abgebrochen werden.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)