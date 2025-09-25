Legende: Im Schweizer Fahnenmeer Fabio Püntener im Einsatz an der WM im Wallis. Keystone/Maxime Schmid

Mountainbike: Püntener schliesst sich Scott-SRAM an

Fabio Püntener hat einen neuen Arbeitgeber. Die 25-jährige Entdeckung der Saison wechselt vom Bike Team Solothurn zu Scott-SRAM, der Equipe von Nino Schurter, der indes seit Sonntag nicht mehr als Profiathlet im Weltcup unterwegs ist. Püntener erhält einen Vertrag bis 2028. Der Urner ist aktuell der Weltranglisten-Zweite.

Strasse: Ayuso verlässt Team Emirates

Juan Ayuso wechselt nach fünf Jahren beim Team Emirates zu Lidl-Trek. Der 23-jährige Spanier erhält einen Fünfjahresvertrag, wie das amerikanische Team mitteilt. Ayuso feierte sein Debüt auf der Grand Tour 2022 an der Vuelta, an der er als Gesamtdritter gleich auf das Podest stieg. Der Katalane gilt als talentierter Zeit- und Bergfahrer. Unter anderem verbuchte er bereits Etappensiege an der Tour de Suisse, der Vuelta und beim Giro d'Italia.