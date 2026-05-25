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News aus dem Radsport Reusser gibt Comeback beim Giro d'Italia

25.05.2026, 13:44

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Radfahrer in Teamkleidung lachen und sprechen miteinander.
Legende: Bald wieder mit ihrem Team unterwegs Marlen Reusser. Imago/Belga

Reusser steht vor Comeback

Marlen Reusser wird beim Ende Mai beginnenden Giro d'Italia am Start stehen. Wie ihr Management am Montag mitteilte, ist die 34-Jährige nach ihrem Sturz an der Flandern-Rundfahrt wieder fit. Mitte April stürzte Reusser in Flandern und zog sich einen Wirbelbruch zu, der seither konservativ behandelt worden ist. «Es wäre leicht vermessen zu sagen, dass ich grosse Ambitionen habe. Aber ich komme mit einer wirklich nicht schlechten Form», sagte Reusser über ihren Gesundheitszustand.

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