Legende: An Fieber erkrankt Marlen Reusser. Imago/frontalvision.com

Krankheitsbedingter Verzicht von Reusser

Die frischgebackene Zeitfahr-Europameisterin Marlen Reusser wird das EM-Strassenrennen vom Samstag nicht bestreiten. Die Bernerin ist am Morgen mit Fieber aufgewacht und musste kurzfristig absagen. In Frankreich auch nicht an den Start gehen können die ebenfalls erkrankte Petra Stiasny und Elena Hartmann. Letztere verzichtet wie schon auf die WM in Ruanda aus familiären Gründen.

Tour-Siegerin Ferrand-Prévot am Knöchel operiert

Pauline Ferrand-Prévot hat sich einer Operation am linken Knöchel unterzogen. Die 33-jährige Französin teilte auf ihrem Instagram-Kanal mit, dass der Eingriff gut verlaufen sei. «Ich bin erleichtert, dass ich das hinter mir habe und nun mit der Genesung beginnen kann», schrieb die Tour-de-France-Siegerin. Dazu postete Ferrand-Prévot ein Foto aus dem Krankenhaus und ein Bild ihres operierten Knöchels. Seit ihrem Sturz im März beim Rennen Strade Bianche in Italien habe der Knöchel ihr immer wieder Probleme bereitet. Ihren EM-Start hatte sie zuvor abgesagt.