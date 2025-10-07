 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport Rüegg bei Tre Valli Varesine auf dem Podest

07.10.2025, 14:04

Noemi Rüegg an der Seite von Siegerin Elisa Longo Borghini und Demi Vollering.
Legende: Gewann den Sprint der Verfolgerinnen Noemi Rüegg (r.), hier an der Seite von Siegerin Elisa Longo Borghini und Europameisterin Demi Vollering. Getty Images/Dario Belingheri

Rüegg sprintet auf Rang 3

Noemi Rüegg ist beim Frauenrennen Tre Valli Varesine über 137 Kilometer aufs Podest gefahren. Die Olympia-Siebte von Paris 2024 musste sich in Italien lediglich der Lokalmatadorin und Giro-d'Italia-Siegerin Elisa Longo Borghini und der niederländischen Strassen-Europameisterin Demi Vollering geschlagen geben. Rüegg entschied den Sprint der ersten Verfolgergruppe für sich und überquerte die Ziellinie mit 19 Sekunden Rückstand auf das Duo Longo Borghini/Vollering. Die kanadische Überraschungsweltmeisterin Magdeleine Vallieres, Teamkollegin von Rüegg bei EF Education-Oatly, belegte Rang 10. Elise Chabbey, neben Rüegg die zweite Schweizerin, die das Rennen beendete, fuhr auf Platz 15.

