Legende: Fährt erstmals an der Tour de France Mauro Schmid. Keystone/Gian Ehrenzeller

Schmid bestreitet die «Grande Boucle»

Mauro Schmid ist für die am Samstag beginnende Tour de France aufgeboten worden. Der 25-jährige Zürcher gehört zum achtköpfigen Team der australischen Equipe Jayco AlUla. Es ist für ihn die erste Teilnahme am wichtigsten Etappenrennen im Radsport. Schmid sicherte sich am vergangenen Wochenende sowohl im Zeitfahren als auch im Strassenrennen den Schweizer Meistertitel. Es ist davon auszugehen, dass aus Schweizer Sicht auch Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) sowie Silvan Dillier (Team Alpecin-Deceuninck) die Tour de France bestreiten werden.