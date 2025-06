Legende: Fährt erstmals an der Tour de France Mauro Schmid. Keystone/Gian Ehrenzeller

Schweizer Quartett fix für «Grande Boucle» nominiert

Mauro Schmid, Stefan Bissegger, Marc Hirschi und Fabian Lienhard sind für die am Samstag beginnende Tour de France aufgeboten worden. Schmid gehört zum achtköpfigen Team der australischen Equipe Jayco AlUla. Es ist für ihn die erste Teilnahme am wichtigsten Etappenrennen im Radsport. Der 25-jährige Zürcher sicherte sich am vergangenen Wochenende sowohl im Zeitfahren als auch im Strassenrennen den Schweizer Meistertitel. Bereits zum vierten Mal nach 2021, 2022 und 2024 ist Bissegger bei der Frankreich-Rundfahrt dabei. Der 26-jährige Thurgauer ist Teil des Teams Decathlon AG2R La Mondiale. Bei der Tour-Premiere von Tudor Pro Cycling Team werden die beiden Schweizer Hirschi und auch Lienhard in die Pedale treten. Für den 31-jährigen Zürcher Lienhard handelt es sich – wie für Schmid auch – um ein persönliches Novum. Es ist davon auszugehen, dass auch Silvan Dillier (Team Alpecin-Deceuninck) die Tour de France bestreiten wird.