Legende: In Champagnerlaune Mauro Schmid. Getty Images/Dario Belingheri

Schmid gewinnt Rundfahrt der Europe Tour

Mauro Schmid hat die zweitklassige Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. Der Schweizer Jayco-AlUla-Fahrer setzte sich auf der 5. und letzten Etappe nach Gemona del Friuli im Sprint vor Leader Axel Laurance (Ineos) durch und überholte den Franzosen dank der Zeitbonifikation noch um zwei Sekunden. Schmid gewann die Rundfahrt in Italien nach 2023 schon zum zweiten Mal.

Vingegaard siegt erstmals in Katalonien

Jonas Vingegaard hat sich den Gesamtsieg bei der einwöchigen Katalonien-Rundfahrt gesichert. Der zweifache Sieger der Tour de France hatte am Ende einen komfortablen Vorsprung von 1:22 Minuten auf den Franzosen Lenny Martinez und 1:30 auf den Deutschen Florian Lipowitz. Der Däne, der vor zwei Wochen Paris-Nizza gewann, feierte seinen ersten Erfolg bei der katalanischen Rundfahrt und tritt damit die Nachfolge des Slowenen Primoz Roglic an. Der letzte Tagessieg ging an den Australier Brady Gilmore.

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