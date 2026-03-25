Legende: Im Schlusssprint geschlagen Mauro Schmid (r.). Getty Images/Dario Belingheri

Schmid in Barolo auf dem Podest

Mauro Schmid hat in der 1. Etappe der Settimana Internazionale Coppi e Bartali den Sprung aufs Podest geschafft. Nach 161 km musste sich der 26-jährige Zürcher im Sprint in Barolo nur dem Franzosen Axel Laurance geschlagen geben. Schmid unterstrich damit seine starke Frühform. Nach seinem 2. Gesamtrang bei der Tour Down Under und zwei Etappensiegen im Oman schrammte er zum Auftakt des fünftägigen Etappenrennens der Europe Tour in Italien nur knapp an seinem dritten Saisonsieg vorbei. Vor drei Jahren hatte Schmid bei der Settimana Internazionale Coppi e Bartali den Gesamtsieg geholt.

Evenepoel stürzt in Katalonien

Dorian Godon hat bei der Katalonien-Rundfahrt nachgedoppelt und nach der 1. Etappe auch das 3. Teilstück gewonnen. Der französische Meister setzte sich nach 159 km in Vila-seca erneut im Sprint des Feldes durch. Pech bekundete Remco Evenepoel. Der Belgier war zusammen mit Jonas Vingegaard 26 km vor dem Ziel ausgerissen. In einem Kreisel 500 m vor dem Ziel ging Evenepoel allerdings zu Boden. Sein dänischer Fluchtgefährte Vingegaard nahm anschliessend Tempo raus, so dass die Verfolger doch noch aufschliessen konnten.

Legende: Vingegaard (r.) zeigte sich als fairer Sportsmann «Ich wollte mir durch den Sturz keinen Vorteil verschaffen und habe auf das Hauptfeld gewartet», so der Däne. Getty Images/Szymon Gruchalski

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