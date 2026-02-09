Legende: Lässt sich als neuer Leader feiern Mauro Schmid. Getty/Dario Belingheri

Schmid gewinnt Etappe und übernimmt das Leadertrikot

Mauro Schmid präsentiert sich nach seinem 2. Gesamtrang an der Tour Down Under auch bei den Rennen in Oman in hervorragender Verfassung. Am Freitag hatte sich der Schweizer Meister in der zur Pro Tour gehörenden Muscat Classic im Zweiersprint gegen den Briten Adam Yates durchgesetzt. Tags darauf begann die ebenfalls Pro Tour-kategorisierte Oman-Rundfahrt. Am Montag gewann Schmid die dritte von fünf Etappen und schlüpfte zugleich ins Leadertrikot. Der 26-jährige Zürcher Unterländer war im Bergaufsprint eines Quartetts der Schnellste, in der Gesamtwertung liegt er vier Sekunden vor dem zweitplatzierten Italiener Christian Scaroni.