Legende: Wurde nur 18 Jahre alt Miel Dekien. imago images/Belga

Belgisches Radquer-Talent stirbt bei Autounfall

Der Radsport hat schon wieder einen Todesfall zu beklagen. Der 18-jährige Belgier Miel Dekien kam bei einem Autounfall ums Leben. Gemäss den Verantwortlichen des belgischen Radsportverbandes ereignete sich der Unfall mit dem talentierten Radquer-Fahrer in der Nähe der Stadt Diksmuide. Medienberichten zufolge war Dekien am Freitagabend als Beifahrer in einem Auto unterwegs, als dieses von der Fahrbahn abkam und in einem Teich landete. Bei dem Unfall soll ein weiterer 18-Jähriger ums Leben gekommen sein. «Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass unser Fahrer Miel Dekien infolge eines tragischen Verkehrsunfalls verstorben ist», schrieb die Leitung des belgischen Teams CQA, dem Dekien angehört hatte.