Legende: Jubel beim Schweizer Team V.l.n.r.: Finn Treudler, Lewin Iten, Fiona Schibler, Ramona Forchini, Anja Grossmann und Nino Schurter. key/EPA/Maxime Schmid

Mountainbike: Nur Italien besser als Schweizer Mixed-Staffel

Die Schweizer Mountainbiker sind an der EM im portugiesischen Melgaco mit einer Silbermedaille in die Cross-Country-Wettkämpfe gestartet. Die Mixed-Staffel wurde nur von Italien bezwungen. Das Schweizer Sextett bestand aus U23-Fahrer Finn Treudler, Junior Lewin Iten, Elite-Vertreterin Ramona Forchini, U23-Athletin Fiona Schibler, Juniorin Anja Grossmann und Nino Schurter. Bronze sicherte sich Deutschland. Abgeschlossen werden die Titelkämpfe am Wochenende mit den Entscheidungen im Cross-Country. In den Short-Track-Wettkämpfen hatte die Schweiz insgesamt vier Medaillen geholt.